Siegfried Merath bleibt Abteilungsleiter

Der Tischtennisclub Tettnang, im TSV 1848 Tettnang, lud seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung ein. Man traf sich in größerer Runde im TSV Vereinsheim. Abteilungsleiter Siegfried Merath begrüßte die Mitglieder, ebenso Harald Franzen, den Geschäftsführer des TSV Tettnang. Bei seinem anschließenden Bericht blickte Merath auf die letzten zwei Jahre zurück, wobei es doch einige Highlights auch abseits der Platten gab, so war der dreitägige Vereinsausflug nach Nürnberg ein tolles Erlebnis. Ebenso das Grillen und Boule spielen bei Stefan Wagner. Es gab auch neue Trikots und Trainingsanzüge. Er sprach noch weitere Punkte an und übergab dann Spielbetriebsleiter Holger Hübner das Wort. Er blickte zurück auf den Spielbetrieb der vergangenen zwei Jahre. Dabei hob er die tolle Leistung von Stefan Merath hervor, welcher in der letzten Runde nur ein einziges Spiel verlor. Jugendleiter Karl Knöpfler berichtete von den Teams der Jugendlichen. In der laufenden Saison nehmen drei Mannschaften am Spielbetrieb teil, dabei spielt die erste Jugendmannschaft in der Bezirksklasse. Das Sondertraining mit Filmen machte den Kids riesigen Spaß, ebenso der Saisonabschluss beim Adventure Golf. Kassierer Reinhold Rehm gab dann einen Einblick in die relativ gute Finanzlage des Vereins. Kassenprüfer Harald Müller lobte die übersichtliche und sauber geführte Kasse. TSV Geschäftsführer Harald Franzen nahm dann die Entlastung des Vorstandes vor. En bloc geschah dies einstimmig. Bei den Neuwahlen wurde Henry Winkler zum neuen Kassierer gewählt. Harald Müller und Friedrich Reiter werden die Kasse prüfen. Die weiteren Vorstandsmitglieder wurden alle wieder gewählt. Karl Knöpfler bleibt Jugendleiter und stellvertretender Abteilungsleiter, Holger Hübner ist weiterhin für die Spielbetriebsleitung verantwortlich, Cornelia Müller kümmert sich um die Verwaltung und Philipp Junginger wird nochmals die Öffentlichkeit informieren. Abteilungsleiter Siegfried Merath dankte noch Reinhold Rehm, welcher nach 38 Jahren als Kassierer zurück trat. Er überreichte ihm ein Präsent und sprach lobende Worte. Obwohl er nicht aktiv am Spielbetrieb teilnahm, war er aber immer dabei, wenn es darum ging, Arbeitsdienste zu machen oder organisatorische Dinge zu übernehmen. Harald Franzen gab dann zum Abschluß der Versammlung noch einen Überblick über das 175 jährige Jubiläumsjahr des TSV Tettnang.

