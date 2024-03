SFZler aus Friedrichshafen brillieren

Das vergangene Wochenende stand ganz im Zeichen der Robotik, als 255 Teilnehmende aus 91 Teams von 16 verschiedenen Institutionen beim RoboCup Qualifikationsturnier in Vöhringen gegeneinander antraten. Der SFZ-Standort Friedrichshafen beeindruckte mit fünf teilnehmenden Teams, von denen sich vier erfolgreich für die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften qualifizierten. Besonders hervorstechend waren die Leistungen in der Kategorie „Rescue Maze Entry“, in der die Häfler die Plätze 1, 2 und 4 belegen konnten.

Die Herausforderung in dieser Kategorie bestand darin, in einer Krisensimulation selbstentwickelte und programmierte Roboter autonom durch ein Labyrinth zu führen. Dabei galt es, Hindernisse zu überwinden, farbliche Markierungen am Boden zu erkennen und an den vorgesehenen Stellen sogenannte Rescue Kits abzulegen sowie am Ende den Ausgangspunkt selbstständig wiederzufinden. Besonders herausragend waren die Geschwister Stefanie Pick und Kristin Pick (Graf-Zeppelin-Gymnasium), die sich verdient den 1. Platz in dieser anspruchsvollen Kategorie sicherten. Mit präziser Programmierung und strategischem Geschick setzten sie sich erfolgreich gegen starke Konkurrenz durch. Einen beachtlichen 2. Platz erkämpften sich Mejrema Imamovic und Adelina Pop (beide Graf-Zeppelin-Gymnasium), trotz ihrer Premiere in einem RoboCup-Wettbewerb. Ihr technisches Verständnis und ihr hohes Maß an Problemlösefähigkeit führten zu einem wohlverdienten Erfolg.

Das Team, bestehend aus Justin Renz, Ole Joachim (beide Graf-Zeppelin-Gymnasium), und Vincent Schilinger (Gemeinschaftsschule Schreinesch), bewältigte einen schwierigen Start mit Hardware-Problemen. Dank ihrer Nervenstärke, tollen Ideen und Problemlösungen unter Zeitdruck, verpassten sie nur knapp den 3. Platz in einem Stechen. In derselben Kategorie erreichten Emil Fröschel, Yvonne Liu und Sven Liu (alle Graf-Zeppelin-Gymnasium) einen respektablen Platz unter den Top 10.

Auch in der Kategorie „Rescue Maze“, bei der zusätzlich Objekte mit einer Kamera erkannt werden müssen, beeindruckte das SFZ Friedrichshafen. Das Team, bestehend aus Sergio Fusha (Claude-Dornier-Schule), Paul Lutz (Claude-Dornier-Schule) und Jessica Kalla (Auszubildende bei MTU), erreichte den 2. Platz und unterstrich somit die beeindruckende Leistung des Schülerforschungszentrums.