Polizei warnt vor Masche

„Sextortion“: Opfer im Bodenseekreis mit Nacktfotos erpresst

Bodenseekreis / Lesedauer: 1 min

„Sextortion“ bezeichnet eine Methode, bei der eine Person mit Bild- und Videomaterial, das sie beim Vornehmen sexueller Handlungen oder nackt zeigt, erpresst wird. (Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild )

Bei dieser Masche werden die Betroffenen im Internet kontaktiert. Die Konversation wurde auch in den Fällen vom See schnell intim. Was folgte, war Erpressung.

Veröffentlicht: 20.11.2023, 15:00 Von: Schwäbische.de