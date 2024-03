Erstmals gibt es ein Zwei-Takter-Treffen in der Region, nachdem bisher dafür Radolfzell-Böhringen die nächst gelegene Anlaufstelle war. Die im Vorjahr gegründeten Moped Gorillas Oberschwaben laden dazu vom 14. bis 16. Juni nach Senglingen ein. Maximal 150 Gefährte sollen es dann sein - und eine Anmeldung ist noch möglich.

Große Wiese im Meckenbeurer Norden bietet sich an

Und zwar bei Stefan Dietenberger. Auf seiner großen Wiese im Meckenbeurer Norden (nahe der Kreisgrenze zu Ravensburg) darf das Event ab Freitag, 14. Juni, steigen. Dietenberger ist Vizepräsident der Moped Gorillas, Präsident ist Patrick Gimmini aus Altshausen.

Ohne ein eingetragener Verein zu sein, gehen die sieben Mitglieder der Freude an ihren zweirädrigen fahrbaren Untersätzen nach. Bei Dietenberger sind dies mittlerweile acht Stück. Eine Hercules P1 ist ebenso darunter wie eine Benelli Azzurro, die mit Jahrgang 1960 den Senior darstellt.

Inklusive Pokale und Burnout Platte

Für die Premiere des spontan einberufenen Zwei-Takter-Treffens wird mit diesen Eckpunkten geworben: Ankunft ab 15 Uhr auf dem Camping Ground in Senglingen, um die Zelte aufzuschlagen - gemeinsame Ausfahrt durchs schöne Oberschwaben - Verpflegung - Musik aus der Dose - Pokalverleihung - Burnout Platte - Abschluss bei schönen Benzingesprächen.

150 Zwei-Takter, das ist klein aber fein

Da es solche Treffen bislang nähestens im Badischen (2024 in Radolfzell-Böhringen Mitte September als „Probefahrt“ deklariert), gab, sind die hiesigen Organisatoren zurückhaltend und begrenzen die Teilnehmerzahl, „damit es nicht aus dem Ruder läuft“, wie es in der Vorschau heißt.

Auch der Vorsitzende der Moped Gorillas, Patrick Gimmini, setzt auf nostalgische Gefährte wie diese DKW Hummel Super. (Foto: mgo )

„Klein aber fein“ könnte das Motto sein, und eingeladen sind alle, die Spaß an und mit Zwei-Taktern haben - sei es Mofa oder Moped, Vespa oder Lambretta, Hercules oder Piaggio.

Südwürttemberg als „weißer Fleck“

Wer etwa auf Facebook nach Mofa und Mopedtreffen in Baden-Württemberg sucht, der stößt auf das bereits 22. Kreidlertreffen, zu dem die Kreidlerfreunde Haberschlacht in den Landkreis Heilbronn einladen. Dass es bereits so viele Jahre existiert, ist eine Ausnahme. Viele Treffen sind in den Vorjahren aufgekommen - etwa das Waldbronner oder das Remchinger Mopedtreffen oder der Oferdinger Mofahock (bei Reutlingen).

Gemeinsame Ausfahrten genießen – das ist allen Mofa- und Mopedfreunden eigen. Im Juni können sie die Region ansteuern, konkret: Den Meckenbeurer Ortsteil Senglingen. (Foto: Stefan Dietenberger )

Alles weit entfernt, sodass die Senglinger Veranstaltung eine Lücke schließen und die Region Bodensee-Oberschwaben ihre Anziehungskraft auf die Freunde des gepflegten Benzingesprächs ausüben könnte.

Wer sich für die Veranstaltung der Moped Gorillas Oberschwaben anmelden will, kann dies tun bei [email protected]