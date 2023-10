Selbstständig Klettern und sicher in die Berge?

Der Stadtverband Sporttreibender Vereine (SSV) bietet über das Kursprogramm allen Kletterfreunden und denen, die es noch werden wollen, einen Kletterkurs an. Dieser Kletterkurs findet in der Häfler DAV-Kletterhalle auf der Vogelsangstraße 21/1 unter der Anleitung von geschultem Personal statt.

Los geht es am Dienstag, 7. November, in der Zeit von 19:00 bis 22:30 Uhr. Weiter geht es am Samstag, 11. November, 09:00 bis 16:00 Uhr und am nächsten Tag, 12. November von 18:00 bis 22:00 Uhr. Die Kurse bauen aufeinander auf.

Hier wird das selbstständige Klettern erlernt. Nach einer Einführung geht es gesichert und unter Aufsicht an die Kletterwand. Aber nicht nur das eigene und sichere Klettern wird erlernt. Genauso wichtig ist das sichere Sichern der Mit-Bergsteiger.

Anmeldungen sind über die Homepage des SSV möglich unter www.sport-fn.de.