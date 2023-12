Sechstklässler/innen präsentieren ihre Lesekünste

An der Realschule Tettnang fand auch in diesem Jahr ein spannender Vorlesewettbewerb statt, bei dem die Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen ihr Können unter Beweis stellen konnten. Insgesamt nahmen über 100 Schülerinnen und Schüler an dem Wettbewerb teil, um die beste Vorleserin oder den besten Vorleser ihrer Klasse zu ermitteln. Die erste Runde, die innerhalb der vier Klassen stattfand, konnten folgende Schüler/innen für sich entscheiden: Yusuf Öztürk (6a), Sinja Schupp (6b), Fabian Vieira (6c) und Felicitas Schoch (6d). Die Teilnehmer/innen hatten im Vorfeld die Möglichkeit, sich einen Text aus einem Buch Ihrer Wahl auszusuchen und diesen vorzubereiten. Beim Wettbewerb selbst mussten sie dann vor einer Jury, bestehend aus den Vorjahressieger/innen, ihren Deutschlehrerinnen und Frau Heller von der Stadtbücherei Tettnang, eine Passage aus ihrem Buch vorlesen. Dabei wurde die Leseflüssigkeit und das Betonen berücksichtigt. Die Jury hatte es nicht leicht, denn alle Teilnehmer/innen zeigten großes Engagement und lasen mit viel Begeisterung vor. Die Entscheidung war daher äußerst schwer. Am Ende konnte sich jedoch Fabian Vieira aus der 6c als Sieger durchsetzen. Er überzeugte die Jury mit seiner klaren Stimme und seinem lebendigen Vortrag aus dem Buch ,,Aber heute wird's wild und gefährlich“ von Martina Baumbach. Nun drückt ihm die gesamte Realschule Tettnang die Daumen für die nächste Runde.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.