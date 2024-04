Schwungvoll durch die Welt des Gospels

Abwechslungsreich, fröhlich, nachdenklich: so beschreibt der Gospelchor Markdorf seine Frühjahrskonzerte am Sonntag den 28. April 2024 um 17 Uhr in der Klufterner Kirche, St. Gangolf und Sonntag den 05. Mai 2024 um 17 Uhr in der Langenargener Kirche, St. Martin.

Gospelmusik aus mehreren Ländern mit unterschiedlichen Einflüssen und Rhythmen garantieren einen kurzweiligen und schwungvollen Abend. Zur Aufführung kommen bekannte und bewährte Songs aber auch neue, anspruchsvolle Stücke.

Mit Begeisterung und Engagement haben die Sängerinnen und Sänger in den letzten Monaten gemeinsam mit Chorleiter Hans-Jörg Walter und den Musikern am aktuellen Programm gefeilt. Gitarre, Querflöte, Klavier und Schlagzeug unterstützen den Chor bei seiner Reise durch die Welt des Gospels mit den vielen bunten Facetten dieser ausdrucksstarken Musik.

Zu den neuen Liedern zählt beispielsweise: „Let us go into the house of the Lord“ (Lasst uns in das Haus des Herrn gehen), in dem sprühende Lebensfreude und intensive Religiosität gleichermaßen zum Ausdruck kommt, oder das spanische „El Cielo canta alegria“ (Der Himmel singt Freude) mit seinen Flamenco-ähnlichen Rhythmen. Ein weiterer neuer Gospel ist „Turn your eyes upon Jesus“ (Wende Dich an Jesus). Dieses Lied aus Kanada wird in zwei sehr spannenden unterschiedlichen Versionen das Konzert bereichern.

Der Gospelchor verlangt für diese Benefizkonzerte keinen Eintritt, freut sich aber über Spenden, die in Kluftern zum größten Teil an die Markdorfer Tafel, die an vielen Stellen Unterstützung verdient und braucht, in Langenargen zur Renovierung der Kirche weitergeleitet werden. Wir freuen uns auf Ihr Kommen und auf ein unvergessliches, schwungvolles Konzert zusammen mit Ihnen!