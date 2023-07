Schwitzen für den guten Zweck

Bei dem diesjährigen Spendenlauf der SMV der Realschule Tettnang zeigten die Schüler/innen vollen Einsatz. Nach den zuvor warmen Tagen war der Himmel während des Laufs der Klassenstufen 5,6 und 7 bedeckt, was die Läufer/innen zu Höchstformen auflaufen ließ. Kurz nach dem Start der achten Klassen begann es zu regnen, was der Motivation aber keinen Abbruch tat. Insgesamt liefen 285 Schüler/innen mit und sammelten den grandiosen Betrag von knapp 10.000 Euro für Kinder in Ghana und weitere Aktionen der SMV.

Unser großer Dank gilt den Sponsoren (IFM, Sparkasse, Volksbank, Pfingstweig und Zwisler), die für den Spendenlauf Geld oder kleine Giveaways beisteuerten.

Große Unterstützung erhielt das Organisationsteam auch von Herrn Weirauch, der Crepes verkaufte und den gesamten Erlös der SMV spendete.