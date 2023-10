Schwerpunkt Künstliche Intelligenz in der Informatik

Neu als Professor im Studiengang Informatik am Technikcampus Friedrichshafen der DHBW Ravensburg ist Dr. Christoph Spandl. Er lehrt im Schwerpunkt Theoretische Informatik und Mathematik sowie Big Data und Künstliche Intelligenz.

Christoph Spandl hat Physik an der Universität Heidelberg studiert und später in dem Fach auch an der Universität Tübingen promoviert. Die Verknüpfung von der Physik mit der Informatik hat ihn dabei von Beginn an gereizt. Seine Promotion schrieb er am Institut für Informationsverarbeitung über mathematische Methoden der Datenanalyse.

Nach seinem Wechsel in die Praxis arbeitete er als Quereinsteiger in der Softwareentwicklung sowie in der Entwicklung von Messsystemen für die Pharmaindustrie. Solide und breite Grundlagen in der Informatik holte er sich zusätzlich noch an der Fernuniversität Hagen. 2004 wechselte er als wissenschaftlicher Mitarbeiter für elf Jahre an die Universität der Bundeswehr in München, er lehrte dort im Schwerpunkt Theoretische Informatik und Mathematik.

2015 wechselte er erneut in die Praxis und dazu noch an den Bodensee. Bei Rolls-Royce arbeitete er in der Softwareentwicklung für die Abgasnachbehandlung. Seit 2019 lehrte er zudem als Dozent an der DHBW Ravensburg. Dort steigt die Studierendenzahl in der Informatik ständig an und man freut sich, Christoph Spandl nun seit September als neuen Professor in dem Bereich begrüßen zu dürfen. Neben Mathematik und Theoretischer Informatik wird sein Fokus in der Lehre die Künstliche Intelligenz werden. Ein Bereich, der von den Unternehmen stark nachgefragt wird und zu dem es an der DHBW Ravensburg ab 2024 künftig eine eigene Studienrichtung Künstliche Intelligenz in der Informatik geben soll.