Schussenfest des SMCF mit Tag des offenen Boots

Am Samstag, 8. Juli, feierte der Segel–Motorboot–Club Friedrichshafen (SMCF) sein alljährliches Clubfest — diesmal mit einigen Neuerungen. Das Fest begann mit einem „Tag des offenen Boots“, bei dem die Mitglieder die Boote ihrer Kameraden und die drei Clubboote des Vereins besichtigen konnten. Später ehrte Präsident Ralf Steck Naveed Malik für zehn Jahre Bewirtung auf der Schussen.

Etwa 30 Mitglieder trafen sich um 16:00 Uhr auf der Steganlage im Hinteren Hafen, wo sie mit einem Sektempfang begrüßt wurden. Zehn Boote waren festlich geschmückt und die Mitglieder nahmen die Chance, das Boot der anderen zu inspizieren, gerne wahr. Die in den letzten Jahren komplett runderneuerte Club–flotte des SMCF mit einer Dehler 31 und zwei Surprise–Yachten wurden von den zuständigen Bootsleuten vorgestellt.

Als um 18:00 Uhr das eigentliche Schussenfest am Clubheim „Schussen“ begann, trudelten bald insgesamt über 70 Mitglieder ein. Der Grill war schon angefeuert und die Teilnehmer bestückten das Salat– und Nachtischbuffet reichhaltig. Die Vereinsjugend mixte schmackhafte, nichtalkoholische Cocktails, die regen Zuspruch fanden. Die musikalische Untermalung kam von „Binnensegler“ Erik Sander, der mit seinen Liedern über lustige Begebenheiten im Hafen und beim Segeln Spenden für die DGzRS (Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger) sammelt. Und im Hafen schwammen zwei 2.4mR–Segelboote, die ausprobiert werden durften.

Ein Highlight des Abends war die Ehrung von Naveed Malik, der seit dem Jahr 2013 mit seinem Team die Schussen bewirtet. Präsident Ralf Steck hob die enge und immer zielgerichtete Zusammenarbeit zwischen Wirtsteam und Club hervor, die sich unter anderem in zahlreichen gemeinsamen Verschönerungen am Clubheim „Schussen“ zeigt. Steck überreichte Naveed einen gravierten Pokal, das gesamte Team erhielt Häfler Gutscheine.

Organisatorin Margit Sorg und ihre zahlreichen Helfer hatten hervorragende Arbeit geleistet, alle fühlten sich wohl und hatten viel Spaß am Gespräch und am Feiern. Trotz der Hitze am ganzen Tag und am Abend dauerte das Fest, das alles bot, was den SMCF auszeichnet: Boote, Sport, Clubleben, Kameradschaft und Feierlaune, bis in die späte Nacht.