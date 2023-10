Schule freut sich über Spende der Vector Stiftung

Eine erfreuliche Entwicklung in der Bildung erreichte heute die Parkschule, als die Robotik-AG einen bedeutenden Schub erhielt. Die Vector Stiftung überreichte der Schule großzügige 5.000 Euro, die zur Anschaffung hochmoderner Roboter genutzt wurden. Mit den frischen finanziellen Mitteln konnten die neuesten Robotermodelle erworben werden, was den Schülern und Schülerinnen die Möglichkeit gibt, innovative Technologien und Programmierfähigkeiten hautnah zu erleben. Herr Rainbow, der Leiter der Robotik-AG, zeigte sich begeistert von der großzügigen Spende: „Wir können jetzt noch anspruchsvollere Projekte umsetzen und unsere Schülerinnen und Schüler optimal auf die Anforderungen der digitalen Zukunft vorbereiten.“ Die Bedeutung von Informatik und Robotik wurde auch von Herrn Schneider-Struben, dem Rektor der Parkschule, unterstrichen. Er betonte, dass die Schule sich intensiv dafür einsetzt, diese Fächer stärker in den Lehrplan zu integrieren, um den Schülern und Schülerinnen die bestmögliche Bildung und Vorbereitung auf die zukünftigen Herausforderungen zu bieten. Er ist gespannt auf die kreativen Projekte, die die Schüler und Schülerinnen mit ihren neuen Robotern realisieren werden.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.