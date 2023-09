Schule, die Spaß macht

Eine Woche vor dem Schulbeginn öffnete die Ludwig–Dürr– Schule ihre Türen und hat für fünf Tage 25 Schülerinnen und Schüler zur Sommerschule eingeladen.

In der letzten Ferienwoche haben die Lehreinnen und Lehrer der Ludwig–Dürr–Schule ein Programm, das Kindern den Start in das neue Schuljahr erleichtern sollte, angeboten. Sie wurden dabei auf die Anforderungen des neuen Schuljahres vorbereitet und erhielten die Gelegenheit, die Schule und einen Teil der Mitschüler in entspannter Atmosphäre kennenzulernen.

Die Schülerinnen und Schüler hatten einerseits die Möglichkeit, schulische und sprachliche Unsicherheiten aufzuholen und sich so auf den Start in das neue Schuljahr vorzubereiten. Anderseits wurde die Persönlichkeitsentwicklung durch ein theaterpädagogisches Konzept im Nachmittagsbereich gefördert.

Dieses Angebot machte die Ludwig–Dürr–Schule den Grundschülern der künftigen Klassen drei und vier. Die Grundschüler erhielten eine Woche lang täglich von 8.30 Uhr bis 13 Uhr eine individuelle Förderung in den Fächern Deutsch und Mathematik. Nach einer gemeinsamen Mittagspause erwartete die Kinder ein theaterpädagogisches Angebot bis 16.30 Uhr. Bei der Theaterpädagogik ging es einerseits um die Vermittlung von Sprache, aber auch darum, das Selbstbewusstsein der Kinder zu stärken und den persönlichen Ausdruck zu erweitern.

Unter der Leitung von den Theaterpädagoginnen Gabi Gerdau und Milena Katanic wurde das Bilderbuch „Grüffelo“ aufgeführt. Für jedes Sommerschulkind wurde eine Rolle in diesem Theaterstück geschrieben. Mit viel Eifer und großer Motivation waren die Schüler der Sommerschule bei den Proben des Theaterstückes dabei. Bei der Ausgestaltung der einzelnen Szenen konnten sie ihre Ideen und Wünsche einbringen und umsetzen. Während des Abschlussfestes der Sommerschule wurde das Theaterstück den Eltern aufgeführt. Am Ende der Aufführung ernteten sie großen und anhaltenden Beifall für ihre großartige Leistung.