Schülervollversammlung am BZP Kressbronn

Am letzten Donnerstag im September war es wieder so weit, die erste Vollversammlung des neuen Schuljahres stand an. Alle Schülerinnen und Schüler strömten nach der ersten Pause in die Seesporthalle. Die Veranstaltung startete mit der Begrüßung durch den Schulleiter, Herrn Schneider-Struben. Für die Erst- und Fünftklässler hatten die jeweiligen Paten aus den Klassen 6 und 10 einen besonderen Empfang vorbereitet. Als nächstes stellten sich die neuen Lehrkräfte und der neue Konrektor, Herr Markus Jung, vor. Dann gab es Informationen darüber, welche Angebote es am BZP über den Unterricht hinaus gibt. Religionslehrerinnen machten auf die „Pausentanke“ aufmerksam, ein Schülertreff, bei dem man durch Gespräche etwas „auftanken“ kann. Was auch nicht fehlen durfte, das waren die AG-Angebote. Die Leiter der Arbeitsgemeinschaften erklärten, was man da so alles macht. Es gibt eine Robotik-AG, Orchester, Chor, Klettern, eine Umwelt/Klima-AG, eine Theatergruppe und die Schülerzeitung. Als schönen Abschluss der ersten Schülervollversammlung hat sich Herr Götz, der Leiter des Schulorchesters, noch etwas ausgedacht: eine Body-Percussion-Performance, bei der alle ihren Spaß hatten.

