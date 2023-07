SchülerInnen spielen „Die magischen Kugeln“

Erwartungsvolle Spannung ist auf der Bühne und im Publikum zu spüren. 16 ViertklässlerInnen der Franz–Anton–Maulbertsch–Schule (FAMS) Langenargen zeigen im Treppenhaus ihrer Schule ihr eigenes Theaterstück „Die magischen Kugeln“.

Es geht um den Kampf zwischen guten und bösen Mächten, um magische Fähigkeiten, Freundschaft, Mut und Vertrauen und am Ende um die Erkenntnis, dass man keine magischen Fähigkeiten besitzen muss, um wahre Freunde zu haben.

In einer spannenden Inszenierung durfte das Publikum erleben, was die jungen Schauspieler innerhalb eines Schuljahres auf die Beine gestellt haben. Angeleitet von ihrer Lehrerin Ina Papenfuß entwickelten die SchülerInnen die Charaktere ihrer Rollenfiguren. Inspiriert von „Harry Potter“ wurde mit viel Phantasie und in vielen Gesprächen und Diskussionen eine eigene Geschichte entwickelt. Die SchülerInnen empfanden es schön, dass jede/r sich einbringen konnte, wie sie/er wollte.

In diesem gemeinsamen schöpferischen Prozess erlebten die DarstellerInnen, dass Theaterspielen nicht nur Spaß macht, sondern, dass es auch bedeutet, Verantwortung für die Gruppe zu übernehmen und Verlässlichkeiten eingefordert zu bekommen. Geboren aus dem entstandenen Gruppengefühl gelang es, der Geschichte Leben einzuhauchen und sie Wirklichkeit werden zu lassen. Das Selbstwertgefühl zu stärken, ist eines der schönsten und wichtigsten Geschenke, dass uns das Theater bereitet und so standen nach der Aufführung alle Kinder auf der Bühne und riefen „So sehen Sieger aus!“ Vielen Dank an das Publikum, das so zahlreich gekommen war. Ohne Publikum ist Theater kein Theater.