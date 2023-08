SchülerInnen der Ludwig–Dürr–Schule erkunden Budapest

Schon im November startete das erste Austauschprojekt im Rahmen des Erasmus+ Programms der EU. Eine Gruppe von SchülerInnen und LehrerInnen aus einer kleinen Stadt namens Pilisvörösvár in Ungarn besuchte die Ludwig–Dürr–Schule, erkundete unsere Schule und die schönsten Sehenswürdigkeiten unserer Gegend.

Es erfolgte dann der Austausch nach Ungarn. Zum ersten Mal konnten SchülerInnen der Klassen sieben und acht mit ihren Lehrerinnen ins Ausland reisen und erkundeten im Rahmen des Austauschprojektes die ungarische Hauptstadt, Kultur und Gegend um Budapest.

An drei Tagen besuchten die SchülerInnen den Unterricht an der Partnerschule in Pilisvörösvár, circa eine halbe Stunde nordwestlich von Budapest. Dort konnten die Mädchen und Jungen Eindrücke vom Unterricht an einer ungarischen Schule gewinnen und mit den Gegebenheiten zuhause vergleichen. Abgerundet wurde das aufregende Programm mit einer Besichtigung des ungarischen Parlaments, dem Besuch der Sommerrodelbahn und einer Donaufahrt. Nach einer Woche ging es mit tollen Erinnerungen und Erfahrungen im Gepäck nach Hause.