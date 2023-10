Schüleraustausch der GMS Schreienesch mit Sarajevo

Im Rahmen eines achttägigen Schüleraustauschs besuchten Schüler/innen der Gemeinschaftsschule Schreienesch die Häfler Partnerstadt Sarajevo. Bereits zum zweiten Mal organisierten die Lehrkräfte Katharina Thurau und Nicolas Zeidler diesen Austausch, der nun mit dem Aufenthalt der Häfler Schüler/innen in Sarajevo begann. Untergebracht waren die Schüler/innen dabei in Gastfamilien. Auf dem Programm standen zahlreiche landeskundliche wie kulturelle Besuche und Besichtigungen.

Erster Programmpunkt war eine Stadtführung durch die Altstadt Sarajevos, die viele Epochen der Stadtgeschichte nachvollziehbar machte. Einen Einblick in eine besondere Zeit der Stadt wurde beim Besuch des Tunnelmuseums deutlich, der während der Belagerung durch die bosnischen Serben entstanden war. Für die Jugendlichen besonders ansprechend war das „War-Childhood-Museum“, in dem Gegenstände von Kindern und Jugendlichen Sarajevos ausgestellt sind, die für sie während der Kriegsjahre eine besondere Bedeutung hatten.

Um den Schüler/innen auch Eindrücke aus anderen Landesteilen Bosnien-Herzegowinas zu ermöglichen, organisierten die Gastgeber eine zweitätige Busreise ins Landesinnere. Erstes Ziel war die Stadt Travnik mit ihrer berühmten „Bunten Moschee“ und ihrer massiven Festungsanlage. Von dort aus ging es nach Jajce, wo es imposante Wasserfälle und eine schöne See- und Parklandschaft zu erkunden galt. Um genügend Zeit dafür zu haben, durfte die Gruppe in einer Bungalow-Anlage inmitten des Naturparks übernachten.

Ein weiteres Highlight war der Besuch der Sportstätten auf dem Trebevic, die im Rahmen der Olympischen Winterspiele 1984 errichtet wurden. Besonders fasziniert waren die Schüler/innen von der 1,3 Kilometer langen betongefassten Bob- und Rodelbahn.

Daneben bekamen die Schüler/innen während ihres Aufenthalts durch Schulbesuche, die sie zusammen mit den Kindern ihrer Gastfamilien unternahmen, Einblicke in das dortige Schulleben und die bosnische Schulkultur.

So war es am Ende eine aus vielerlei Sicht sehr bereichernde Zeit in und um Sarajevo. Daneben freuten sich die beiden Organisatoren Thurau und Zeidler, die beide auch Englischlehrer sind, dass die Schüler/innen während des Aufenthalts viele Gelegenheiten hatten, ihre Englischkenntnisse in den Gastfamilien und bei Besuchen anzuwenden.