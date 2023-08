Schönheit der Schöpfung im Kleinen erleben

Mit Keschern und Schüsseln bewaffnet gingen die Frauen und Männer des Offenen Treffens der Martin–Luther–Gemeinde gruppenweise am und im Weiher des Wanderparkplatzes Hagenbuchen auf Jagd. Beute war kein Großwild, sondern die unzähligen kleinen Lebewesen im und auf dem Wasser. Und da gab es so viel zu entdecken. Selbst wenn anfangs die Schüsseln fast leer schienen, auf den zweiten Blick und bei längerem Hinschauen wimmelte und wuselte es nur so im Wasser. Ob große Wasserschnecke oder kleinste Wassermilbe, jedes Lebewesen fand Beachtung und faszinierte die Zuschauenden. Zurück im Ökomobil, einem zehn Meter langen und 2,5 Meter breiten LKW, entnahmen die Gruppen für sie interessante Tiere und verbrachten sie — natürlich mit einem gehörigen Schuss Wasser — in Petrischalen. Dort beobachtete jede/r Teilnehmende sie unter seinem Mikroskop. Kleine Krebse, rote Milben, Wasserläufer, Eintagsfliegenlarven, Wasserschnecken und mehr entfalteten bei 10– oder 30–facher Vergrößerung ihre ganze Schönheit und Einzigartigkeit.

Frau Sabine Reußinck, die Leiterin des Ökomobils, legte besonders interessante Tiere unter ihr leistungsstärkeres Mikroskop, das die Bilder per Kamera auf eine Leinwand projizierte. Sie erläuterte zu jedem Tier Lebensweise, Nahrungsaufnahme und vieles mehr. Und wie es sich gehört, wurden die Tiere zum Schluss wieder vorsichtig in die Schüsseln gegeben und dann zu den Entnahmestellen im Weiher zurückgebracht.

Dies war nach 2022 der zweite Besuch des Ökomobils beim Offenen Treffen für Frauen und Männer. Die Begeisterung war wieder groß und alle freuen sich auf neue Erkenntnisse im nächsten Jahr. Der Treffpunkt ist schon ausgemacht: Wanderplatz Hagenbuchen!