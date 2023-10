Schöne Tage im Ötztal

Über das lange Wochenende vom 29. September bis 3. Oktober war das HOF zu einem Hüttenwochenende im Ötztal.

Neben gemütlichen Hüttenabenden mit Akkordeonmusik und Spielen wurden tagsüber Wanderungen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad gemacht. Vom Giggijoch mit herrlichem Rundblick, dem Rettenbachferner mit Eis und Schnees oder bei gemütlichen Wanderungen im Tal war für alle etwas dabei.

Das alljährliche Hüttenwochenende hat wieder allen viel Spaß gemacht und war eine tolle Abwechslung zu den gemeinsamen Orchesterproben.

Die Orchesterproben finden jeden Freitag (außer in den Ferien) von 20:15 bis 21:45 im Probelokal in der Alten Schule in Fischbach / Meersbrgerstrasse 7 statt. Wer Lust hat mitzuspielen darf gerne vorbeischauen.

Weitere Informationen zum Orchester, zu den Proben und der Ausbildung können auf der Homepage des Vereins (https://www.hof-fischbach.de) gefunden werden.