Schnuppertauchen für die Kressbronner Feurwehr

Kressbronn - Am 16. März 2024 veranstaltete der Tauchsport-Club Kressbronn ein Schnuppertauchen für die Jugend der Freiwilligen Feuerwehr Kressbronn. Als Dankeschön für die jährliche Unterstützung beim „Platsch“ im Strandbad. Dort wird jedes Jahr ein Becken zum Schnuppertauchen im Rahmen des Ferienprogrammes aufgestellt, das die Jugendfeuerwehr mit ihren Pumpen dann mit Wasser befüllt.

Aufgeteilt in 3 Gruppen, da 10 Taucher auf einmal aus Sicherheitsgründen nicht möglich ist, starteten wir im Hallenbad. Eine Gruppe lernte unter der Leitung von Alex Gottwald das Apnoe Tauchen. Eine Minute Zeittauchen, eine Bahn Streckentauchen oder diverse Spiele mit dem Ziel möglichst lange die Luft anzuhalten. Dabei steigerten sich die Jungs langsam, so dass jeder am Ende ein Erfolgserlebnis hatte. Genauso wurde auch in Gruppe 2 die ABC-Ausrüstung (=Maske, Schnorchel, Flossen) den Jugendlichen nahegebracht. Jörg Poser hatte sich da viele spannende und auch anstrengende Übungen ausgedacht.

Und in Gruppe 3 wurde dann endlich mit Tauchgerät getaucht. Marcus Voigt, Tauchlehrer im Verein, brachte die jungen Feuerwehrler unter Wasser. Dort konnten sie erstmals das Gefühl der Schwerelosigkeit im Wasser spüren. Mit ein paar Tipps und Tricks war das dann auch gar nicht so schwer.

Bei jedem Wechsel zur anderen Station waren die Kids erstaunt, wie schnell doch die Zeit verging.

Doch eines haben Taucher und Feuerwehrler gemeinsam: ohne Technik geht nichts.

Es war ein tolles Erlebnis für die Jungs der Kressbronner Jugendfeuerwehr und vielleicht sind beim nächsten Mal auch ein paar Mädels mit an Bord .

Und vielleicht haben wir auch für manche das Interesse geweckt. Ob im Tauchverein oder bei der Feuerwehr, denn auch dort braucht man Taucher.