Schäferhundeverein vermittelt Wissen über Hunde

Wie geht man richtig mit einem Hund um, was braucht er, was kann er? Was bedeutet es einen Hund zu haben? Was ist eine artgerechte Beschäftigung? Was sagt die Körperhaltung eines Hundes aus? Antworten auf solche Fragen haben Zweitklässler der Laimnauer Argentalschule von Mitgliedern des Vereins für Deutsche Schäferhunde Tettnang-Meckenbeuren bekommen.

Seit Jahren besuchen Schüler der Argentalschule den Hundeplatz. Die Kooperation von Hundeverein und Schule funktioniert seit mehreren Jahren und hat vor allem das Ziel, den Kindern einen richtigen Umgang mit Hunden zu vermitteln. „Ich halte es für extrem wichtig, dass Kinder schon von klein auf einen sinnvollen Umgang mit eigenen und fremden Hunden lernen“, sagt Denise Damen. Als stellvertretende Ausbildungswartin des Vereins für Deutsche Schäferhunde, Ortsgruppe Tettnang-Meckenbeuren hat sie mit ihrer Hündin bereits wenige Tage zuvor eine Klasse der Argentalschule besucht. Nun besuchen die Zweitklässler der Argentalschule den Hundeplatz. „Das was wir unseren Kindern und unserer Vereinsjugend vorleben, möchten wir hier auch anderen näherbringen. Für das Zusammenleben von Hund und Mensch, aber auch von Hundebesitzern und Gesellschaft ist das bestimmt von Vorteil.“

Das was die Zweitklässler in der Theorie im Unterricht und teilweise auch durch den Besuch von Damen und ihrer Hündin gelernt haben, konnten sie auf dem Hundeplatz vertiefen und dabei neues Wissen mitnehmen. Mit Vereinsmitgliedern, wie Sabrina Paul, Simone Didouche oder auch Stefan Mutscheller und Hunden wie den deutschen Schäferhunden Juna, Bala und Amalfi, der holländischen Schäferhündin Liv, dem American Staffordshire Blue oder der französischen Emma hatten die Kinder Hundesportler live vor sich: Familienhunde unterschiedlicher Rassen, die in den Sparten Fährte, Unterordnung und Schutzdienst oder in der Spürhundeausbildung voll aktiv sind und ihre Besitzer, die Wissen, Tricks und Tipps vermittelten.

Denise Damen: „Hunde sind tolle Tiere und bereichern unser Leben. Aber, und das wollen wir unbedingt schon den Jüngsten klarmachen, Hunde machen Arbeit machen und die Ausbildung ist zeitintensiv und nicht immer einfach.“