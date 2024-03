Schach: SV Friedrichshafen 2 vs. Ertingen 1 endet 3:3

Runde 6 in der Kreisliga OS Süd. Der SV Friedrichshafen 2 empfing Ertingen 1, im Vereinshaus Spektrum. Die Häfler taten sich beim 3:3 unerwartet schwer gegen den Gast Es gab einige kuriose Partieverläufe. Markus Kiefer (Brett 1) gelang es nicht seinen König aus der Mitte des Brettes zu evakuieren. Als seiner Gegnerin dann auch noch ein Doppelangriff auf König und Läufer gelang, brach seine Stellung vollkommen auseinander. Arthur Steidle am Brett 3 geriet in ein Dauerschach seines Gegners und konnte bereits nach einer Stunde das schöne Wetter genießen. Swetlana Balz (Brett2) konnte in ein Turm-Endspiel mit zwei Mehrbauern abwickeln und gewann. Jugendspieler Felix Nestler am Brett 6 bewies wieder einmal, dass er zu den Leistungsträgern der zweiten Mannschaft zählt. Er konnte ebenfalls in ein Turm-Endspiel mit zwei verbundenen Freibauern abwickeln und siegte. Michael Gebhard (Brett 5) geriet fast unter die Räder. Er gab jedoch mit König und einem Bauern nicht auf. Sein Gegner hatte am Ende noch Turm, Läufer, Springer, Dame auf dem Brett. Es kam zum Patt. Kuriosum 1. Markus Funk (Brett 4) übersah in einer gewonnen Stellung die von seinem Gegner aufgestellte Mattdrohung. Kuriosum 2.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.