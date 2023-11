Schach: SV Friedrichshafen 2 gelingt Saisonauftakt

Zweite Runde in der Kreisliga OS Süd. Im Vereinshaus Spectrum empfing der SV Friedrichshafen 2, in Runde 1 spielfrei, Weingarten 2. Die jungen Häfler Felix Nestler und Kevin Jose hatten erheblichen Anteil am Mannschaftssieg. Kevin spielte den alten Kämpen Hubert Müller sehenswert aus, steuerte den ersten Punkt zum Sieg bei. Swetlana Balz (Brett 2 ) drang im Endspiel mit ihren Türmen auf der 7. Reihe ein. Sie setzte den schwarzen König matt. Arthur Steidle (Brett 3) hatte einen Springer mehr, aber dafür alle Verteidigungsbauern vor seinem König verloren. Bei einem Schachgebot mit seiner Dame bei gleichzeitigem Angriff auf die gegnerische Dame übersah er leider, dass der gegnerische König sich einfach auf h1 dem Schachgebot entziehen konnte und seine Dame auf einmal vom Turm auf g1 gegen ihren König gefesselt war. Arthur musste die Dame für nur einen einzigen Turm hergeben. Mit Springer und Turm hatte er keine Chance gegen die gegnerische Dame. Michael Gebhard (Brett 4) gewann frühzeitig die Qualität und dann die Partie. Markus Kiefer (Brett 1) geriet in ein Turmendspiel mit einem Minusbauern und verlor. Felix Nestler (Brett 5) gewann sein Endspiel und machte den 4:2 Heimsieg klar.

