Schach: SV Friedrichshafen 1 mit schwerem Stand

Die erste Mannschaft vom Schachverein Friedrichshafen empfing zur 7. Landesliga-Runde den Tabellenzweiten SV Jedesheim 2. Die erste Partie endete am 4. Brett. Oliver Maletic musste sich geschlagen geben. Roman Zeller hatte am Nachbarbrett (Brett 3) eine geschlossene, ausgeglichene Position. Er einigte sich mit seinen Gegner auf ein Remis. Am Spitzenbrett konnte Andreas Ahlfänger durch einen Sieg den Spielstand wieder ausgleichen. Am 5. Brett bei Siegfried Gaiser gab es beiderseitige Chancen, jedoch verlor Gaiser ein Tempo und damit die Partie. Helmut Strehlau (Brett 6) bekam von seinem Gegner ein Remisangebot. Er war verwundert, da er deutlich besser stand und lehnte ab. Durch das Angebot ließ sich der Häfler zu groben Fehlern in den nächsten Zügen verleiteten und verlor. Frank Dangelmayer stand am 2. Brett zunächst leicht besser. Dies drehte sich beim Übergang ins Endspiel und sein Gegner konnte matt setzen. Peter Rügamer (Brett 8) stellte in gewonnener Stellung einen Turm ein und musste aufgehen. Eberhard Böckler (Brett 7) war eigentlich auf verlorenem Posten, konnte jedoch überraschend einen Bauern umwandeln und gewann.

Endstand: Friedrichshafen 1 - Jedesheim 2: 2,5:5,5