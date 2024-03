Schach: Knappe Niederlage von Friedrichshafen bei Post Ulm

Landesliga. Die erste Mannschaft des Schachvereins Friedrichshafen reiste zu Post SV Ulm 1. Ersatzspielerin Swetlana Balz rückte auf. Sie bekam schnell starken Königsangriff mit Dame und Springer, den ihr Gegner nicht abwehren konnte. Eberhard Böckler (Brett 6) hatte eine Stellung mit einer offenen Linie. Er einigte sich mit seinem Gegner auf Remis. Oliver Maletic wechselte früh ins Endspiel, verlor jedoch. Siegfried Gaiser (Brett 3) hatte eine schlechtere, aber komplizierte Stellung. Sein Gegner war so in die Position vertieft, dass er die Schachuhr nicht mehr im Blick hatte und durch Zeitüberschreitung verlor. Peter Rügamer (Brett 7) spielte eine Partie mit blockierter Bauernstruktur. Er einigte sich auf Remis. Roman Zeller (Brett 2) bot seinem Gegner mehrfach Remis an, was zunächst abgelehnt, am Ende jedoch akzeptiert wurde. 2,5:3,5. Zwei ausstehende Partien. Ein Mannschaftspunkt war in Reichweite. Frank Dangelmayer am Spitzenbrett hätte ein Remis durch Zugwiederholung erzwingen können, spielte jedoch weiter und verlor. Helmut Strehlau (Brett 5) verlor. Er hatte noch einen Turm, während sein Gegner einen Springer und mehrere Freibauern besaß. Ulm gewann am Ende mit 4,5:3,5.

