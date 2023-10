Schach: Häfler mit schweren Stand in Biberach

Runde 2 der Landesliga. Biberach 2 ‐ SV Friedrichshafen 1. Biberach an allen Brettern mit besserer DWZ (Deutsche Wertungszahl). Kein leichter Gegner. Da ein Spieler kurzfristig erkrankte, starteten die Häfler mit Minuspunkt an Brett 7. Oliver Maletic (Brett 3) einigte sich mit dem Gegner in der Eröffnung auf Remis. Markus Kiefer (Brett 8) verlor durch einen Fehler Material und Partie. Siegfried Gaiser (Brett 4) hatte Turm und Läufer gegen die Dame. Die Partie konnte er mit dem Materialnachteil nicht halten. An Brett 6 holte Eberhard Böckler im ausgeglichenen Endspiel ein Remis. Am Spitzenbrett kämpfte Andreas Ahlfänger gegen den FIDE-Meister Holger Namyslo (Biberach). In der Eröffnung konnte Ahlfänger zunächst einen Bauern gewinnen, stand aber immer mehr unter Druck. Er musste sich geschlagen geben. Durch diesen Sieg sicherte sich Biberach den fünften Brettpunkt und damit den Mannschaftssieg. Frank Dangelmayer (Brett 2) hatte lange Zeit die schlechtere Stellung, konnte durch einen groben Fehler seines Gegners noch gewinnen. Helmut Strehlau (Brett 5) mit aktiverer Position und besserer Bedenkzeit, die ihm im Endspiel den Sieg sicherten. Endstand: Biberach 2 ‐ Friedrichshafen 1: 5:3.

