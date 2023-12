Schach: Häfler mit schwerem Stand

Landesliga OS Runde 4 im Schach zwischen SV Weingarten 1 und dem SV Friedrichshafen 1. Bei zwei fehlenden Stammspielern an den vorderen beiden Brettern war es eine schwierige Aufgabe für die Häfler in Weingarten. Genug der Vorrede. Steigen wir ein in den Verlauf des Mannschaftskampfes. An Brett 6 kam der Häfler Peter Rügamer sehr schnell in ein Endspiel, wobei er sich mit seinem Gegner auf Remis einigte. Eberhard Böckler tat es ihm am fünften Brett gleich. Der erste Punkt wurde an Brett 2 von Oliver Maletic abgegeben, der in einer besseren

Stellung eine Figur abgab. Routinier Helmut Strehlau war am vierten Brett in einem sehr komplizierten Spiel mit entgegengesetzter Rochade die Zeit abgelaufen. An Brett 8 verlor Felix Nestler eine Qualität und konnte sein Endspiel nicht mehr halten. Auch Siegfried Gaiser an Brett 3 kam in ein verlorenes Endspiel rein, obwohl er im Mittelspiel besser stand.

Markus Funk (Brett 7) überspielte seinen Gegner und gewann das Endspiel. Zuletzt kam am ersten Brett Roman Zeller in komplizierte Verwicklungen, wobei er zum Schluss in ein Endspiel mit Qualität weniger landete. Auch er verlor leider sein Spiel. Endstand: SV Weingarten - SV Friedrichshafen 6:2.