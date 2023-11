Bei den Schloss Salem Open Airs 2024 wird ein weiterer international bekannter Sänger auftreten: James Blunt singt am Donnerstag, 1. August 2024, am Bodensee. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Karten kosten ab 65,90 Euro und sind im Vorverkauf unter www.allgaeu-concerts.de sowie bei sowie allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Der britische Sänger und Songwriter ist seit Jahrzehnten erfolgreich, wie die Veranstalter in einer Pressemitteilung schreiben. „Schon mit seinem Debütalbum ’Back To Bedlam’ und der Übersingle ’You’re Beautiful’ schoss er 2005 an die Spitze der Charts, sammelte allein mit dem genannten Song bis heute Milliarden Streams“, heißt es weiter.

Seither kamen zahlreiche Hits und Alben hinzu. Seine neueste Platte „Who We Used To Be“ erschien im Oktober.