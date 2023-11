Wieder Sonntag, wieder auswärts

Zum zweiten Mal in Folge müssen die Herren der HSG Mimmenhausen-Mühlhofen in der Handball-Südbadenliga eine weite Auswärtsfahrt an einem Sonntag auf sich nehmen. Um 17 Uhr werden sie vom Tabellenneunten BSV Phönix Sinzheim erwartet.

Die Heimmannschaft hat in den kommenden Wochen das Bestreben, sich aus dem unteren Tabellendrittel zu lösen. Groß sind die Chancen auf einen Sieg am Sonntag. Mimmenhausen/Mühlhofen ist Tabellenletzter und klagt über Personalprobleme. Dennoch hoffen die Gäste vom Bodensee die Partie lange eng zu gestalten und möglicherweise sogar etwas mitzunehmen.

Damen gastieren beim punktlosen Schlusslicht

Zähler brauchen auch die Damen der HSG Mimmenhausen/Mühlhofen, die momentan Vorletzter in der Südbadenliga sind. Im anstehenden Spiel beim punktlosen Schlusslicht SG Ohlsbach/Elgersweier/Zunsweier (Sonntag, 15 Uhr) ist die HSG auch Favorit.