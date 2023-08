Spannende Werke sind wieder bei der inspirierenden, internationalen und interdisziplinären Künstlerbegegnung „salem2salem“ entstanden. Die Teilnehmer des in jährlichem Wechsel in Salem/USA und in Salem im Bodenseekreis stattfindenden Treffens fanden in diesem Jahr wieder den Weg an den Bodensee. Leider nur kurz, noch bis Sonntag, 27. August, sind die Ergebnisse der gemeinsamen Arbeitsphase im Schloss Salem zu sehen.

Die sonst dreiwöchige Projektarbeit musste diesmal aus diversen Gründen um eine Woche verkürzt werden. Stefan Feucht, Kulturamtsleiter des Bodenseekreises, hofft, dass diese Einschränkungen nur vorübergehend sind, denn bedingt durch die verkürzte Zeit haben Künstler abgesagt, für die sich die weite Anreise so nicht lohnt. Teilgenommen haben 18 Künstler aus den Bereichen Bildhauerei, Malerei, Zeichnung, Multimedia, Performance, Literatur und Musik. Acht von ihnen sind aus den USA angereist, zehn kommen aus dem süddeutschen Raum: Carla Chlebarov aus Salem, Joanna Klakla und Elena Zipser aus Überlingen, Barbara Marie Hofmann aus Konstanz, Alicja Kosmider aus Ravensburg, JC Leopold aus Rottweil, Beate Rothmaier aus Ellwangen, Jürgen Klugmann aus Tübingen, Jörg Mandernach aus Ludwigsburg und Urte Beyer aus Berlin. Einige kennen sich von früheren Begegnungen, andere ließen sich erstmals auf das unbekannte Wagnis ein. Einige brachten vorbereitete Arbeiten mit, andere ließen sich von der Bodenseeregion wie zum Beispiel vom ehemaligen Kloster Salem inspirieren.

Die Ausstellung am Ende stand dabei gar nicht unbedingt im Mittelpunkt, auch wenn sie dennoch sehr sehenswert ist und in den knapp zwei Wochen erstaunliche Werke entstanden sind. Viel wichtiger bei diesem Künstleraustausch der beiden Projektpartner — Salem hier und das Künstlerzentrum Salem Art Works im Staat New York — sei die gemeinsame Arbeitsphase, das Kennenlernen anderer Sichtweisen und künstlerischer Zugänge, der Austausch von Ideen, sagte Feucht beim Gang durch die Ausstellung.

Immer wieder finden sich auf Podesten kleine Plastiken angeordnet, Formstudien und Modelle für künftige große Projekte, deren Transport viel zu aufwendig wäre. Gerade die Vielfalt der Themen und Techniken macht den besonderen Reiz aus. Es mag nicht leicht gewesen sein, die Werke so anzuordnen, dass sie in einen lebendigen Dialog treten. Da findet man ein großes Gemälde, das auf Eindrücken vor Ort basiert. Ein anderes zeigt Muster, die aus einer Stuckdecke stammen könnten. Eine flüchtige Skizze hält das Zusammenarbeiten im gemeinsamen Atelier fest.

Im Vordergrund stehen die Plastiken. Da entsteht aus Zinntellern eine neue Plastik, da spüren Michael Oatmans Collagen den Zeppelinen, den Zukunftsvisionen der Vergangenheit nach. Ein abstrakter Farbenrausch sind die Gemälde von Carla Chlebarov. Als Eyecatcher steht eine formschöne, ästhetische Marmorskulptur der Professorin Patricia Wasserboehr vor einem Fenster zum Park. Die gebürtige Markdorferin Urte Beyer aus Berlin hat sich intensiv mit Schloss Salem und seinen Kirchenfenstern auseinandergesetzt. Wie ein überdimensionaler Scherenschnitt schwebt ein solches Fenster von der Decke, angestrahlt wirft es wechselnde Schatten.

In der historischen Bibliothek erinnert ein großes weißes Tipi daran, dass in Europa schon solche Bauten wie das Kloster entstanden, während in den USA Ureinwohner noch in Tipis lebten. Der besondere Blickfang aber ist ein überdimensionales Mobile von Jörg Mandernach, der noch aus seiner Zeit als Stipendiat in Langenargen und bei der ZF–Kunststiftung in Friedrichshafen bekannt ist. Mit seinen diversen im Raum schwebenden und angestrahlten Figuren ist es ein geniales Spiel mit ständiger, unbeeinflussbarer Bewegung, mit Zeit, Licht und Schatten. So erlebt man in Schloss Salem verschiedenste Techniken und Sichtweisen, erlebt, was Künstler aus anderen Ländern inspiriert.

Wie Stefan Feucht berichtet, was die Vernissage außerordentlich gut besucht. Draußen stößt man noch auf eine Skulptur von Chelsea Southard aus Bethlehem/USA, die zusammen mit dem im Schlossareal arbeitenden Kunstschmid Michael Denker entstanden ist — eine Zusammenarbeit, die beiden viel Freude gemacht hat.

Ein kraftvolles Miteinander, leider nur für kurze Zeit. Kunstinteressierte sollten sich diese Woche Zeit für den Weg nach Salem nehmen: Es lohnt sich, eine so ungewöhnliche und inspirierende Ausstellung findet sich gerade sonst nirgendwo.

