Unfallverursacher flüchtet mehrfach

Salem / Lesedauer: 1 min

Ein 22–Jähriger hat mit seinem Motorrad am Sonntag kurz nach 20 Uhr in der Straße Am Schlosssee in Salem einen geparkten VW touchiert. Als der Autofahrer die Polizei verständigte, flüchtete der Biker.

Veröffentlicht: 01.08.2023, 12:51 Von: sz