Der Bodenseekreis muss aktuell immer mehr geflüchtete Menschen in der sogenannten vorläufigen Unterbringung aufnehmen: 154 Geflüchtete sind laut der Verwaltung im August angekommen, 81 davon stammen aus der Ukraine.

Um Platz zu schaffen, wird jetzt erstmals sogar ein Supermarktgebäude zur Notunterkunft umgebaut. Bis zu 90 Geflüchtete sollen im früheren Lebensmittel–Markt in der Schlossseeallee in Salem–Mimmenhausen bis Ende des Jahres untergebracht werden.

Dem Kreis gehe es auch darum, dass Turnhallen nicht mehr als Notunterkünfte herhalten müssen, sagt Pressesprecher Robert Schwarz. Diese sollten wieder Schulen und Sportvereinen zur Verfügung gestellt werden. „Wir suchen deshalb alle möglichen Arten von Immobilien“, sagt Schwarz. In Tettnang–Bürgermoos wird gerade das ehemalige Möbelhaus Roller zur Flüchtlingsunterkunft umgebaut.

Sanitär–Container stehen bereits

Vor dem länglichen Supermarktgebäude am Ortseingang von Mimmenhausen stehen bereits die Sanitär–Container, der Innenausbau läuft gerade. Der zuletzt lange leer stehende Supermarkt werde innen dann genauso aussehen wie eben die schon zu Notunterkünften ausgebauten Turnhallen, sagt Schwarz.

Mit einzelnen Kabinen und einem Essbereich. Bis zu 90 Personen könnten hier in der Notunterkunft Platz finden. In der Praxis würde die Belegung wahrscheinlich bei 75 bis 80 Personen liegen. Zum Jahresende soll die Unterkunft in Betrieb gehen.

Das Gelände mit dem ehemaligen Edeka–Markt gehört dem Salemer Bauunternehmer Bernhard Straßer. Der Bodenseekreis sei auf ihn zugekommen, sagt er auf Nachfrage, mit der Bitte, das Gebäude zu vermieten.

Er findet den Gedanken gut, dass durch die Unterbringung der Geflüchteten hier vielleicht an anderer Stelle wieder Turnhallen frei werden, sagt er. „Dann machen wir das“, habe er nach Rücksprache mit seiner Familie gesagt.

Markthallen–Pläne verschoben

Eigentlich hatte Straßer mit dem Gebäude ganz andere Pläne. Seit Jahren verfolge er schon mit viel Herzblut die Idee, hier eine Markthalle zu verwirklichen, in der Erzeuger aus der Region ihre Produkte anbieten könnten. „Wir haben eine genehmigte Bauvoranfrage“, sagt Straßer. Das Bewusstsein für diesen nachhaltigen Weg zu schärfen, sei das Ziel. Im Konzept enthalten sei eine Gastronomie, er stellt sich einen schönen Ort zum Verweilen vor.

In der aktuell schwierigen Situation habe man das Projekt aber noch nicht umsetzen wollen. Die Pläne ruhen jetzt mindestens für zwei Jahre, denn so lange hat der Bodenseekreis die Immobilie angemietet. Darüber hinaus gibt es eine Verlängerungsoption von einem Jahr, wie Schwarz bestätigt.

Als die Pläne in Salem bekannt wurden, gab es laut dem Pressesprecher einzelne Proteste. „Wir haben die Einwohner dann zu einer Bürgerversammlung eingeladen“, sagt Schwarz. Bei einem Workshop habe man über die Details gesprochen, etwa das Sicherheits– und Betreuungskonzept erläutert.

Härle sieht Projekt problematisch

Bei Bürgermeister Manfred Härle und der Gemeinde Salem löst das Projekt keine Jubelstürme aus. „Wir bezeichnen die aktuelle Situation bei der Flüchtlingsunterbringung in der Gemeinde als angespannt. Die Einrichtung einer zusätzlichen Notunterkunft halten wir in der Verwaltung für problematisch“, teilt der Bürgermeister über seine Stabstelle mit. Und: „Für die Zukunft sehen wir in unserer Gemeinde keine weiteren Aufnahmekapazitäten mehr.“

Vor der neuen Notunterkunft sind bereits Container mit den sanitären Anlagen aufgebaut. (Foto: Alexander Tutschner )

Salem hat mit seinen elf Teilorten aktuell 12.227 Einwohner. In der Gemeinde leben nach Angaben der Verwaltung derzeit 352 Flüchtlinge, davon 104 in den Gemeinschaftsunterkünften des Landratsamtes und 140 in der Anschlussunterbringung der Gemeinde. Aus der Ukraine leben derzeit 108 Flüchtlinge in Salem, alle in privaten Wohnungen.

Welche Unterkünfte im Bodenseekreis aktuell belegt sind

Der Bodenseekreis hat laut eigenen Angaben über den Landkreis verteilt aktuell 26 Gemeinschaftsunterkünfte für geflüchtete Menschen. In der vorläufigen Unterbringung wohnen hier gerade 835 Personen.

Weil diese nicht ausreichen, muss der Landkreis viele in Notunterkünften in provisorisch hergerichteten Sporthallen oder anderen Gebäuden beherbergen. Belegt sind aktuell Hallen in Langenargen, Kressbronn und Friedrichshafen (Berufsschulzentrum). Aktuell leben hier 356 Menschen (Vormonat: 335) in fünf Notunterkünften.

Aus den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises ziehen die Menschen laut Kreisverwaltung spätestens nach zwei Jahren wieder aus, in der Regel aber früher. Dann sind laut Flüchtlingsaufnahmegesetz die Städte und Gemeinden gefordert, Unterkünfte zu organisieren, sofern die Betreffenden das nicht selber schaffen.

„Aktuell nimmt der Landkreis jeden Monat deutlich mehr Personen auf, als aus seinen Unterkünften ausziehen. Deshalb gibt es einen dringenden Bedarf an zusätzlichen Plätzen in Gemeinschafts– und Notunterkünften“, schreibt die Kreisverwaltung in einer Mitteilung.