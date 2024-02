Überraschend gut mitgehalten

Entgegen der Erwartungen lieferten sich der ungeschlagene Tabellenführer TuS Steißlingen und das Schlusslicht HSG Mimmenhausen/Mühlhofen in der Handball-Südbadenliga lange ein Spiel auf Augenhöhe. Die Gäste erspielten sich durch eine kompakte Abwehr sogar eine 15:12-Pausenführung. Letztlich aber setzte sich die Erfahrung und die individuelle Klasse des Tabellenführers durch.

Kellerduell beim Vorletzten

Am Ende gewann Steißlingen mit 31:26. Trotz der Niederlage möchte Mimmenhausen/Mühlhofen darauf aber aufbauen. „Wir haben eine der besten Saisonleistungen gezeigt“, so die HSG in ihrer Mitteilung. Am Samstag, 17. Februar, 20 Uhr gastiert der Tabellenletzte beim Vorletzten HSG Hanauerland. Im Hinspiel landete das Schlusslicht seinen einzigen Saisonsieg.