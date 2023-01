Tollpatschiger Storch im Tiefflug

Ein laut Polizeibericht offensichtlich verwirrter Storch hat am Donnerstag vergangene Woche gegen 15.30 Uhr im Bereich des Salemer Affenbergs mutmaßlich seine Flughöhe überschätzt. Der Storch kollidierte in der Folge mit dem Renault einer 45-Jährigen. Der benommene, aber unverletzte Vogel war beim Eintreffen der verständigten Polizeistreife bereits in der Obhut einer Mitarbeiterin des Tierparks. Dieser war der tollpatschige Storch offenbar bereits von vergangenen Flugunfällen bekannt. Am Auto entstanden geringer Sachschaden.