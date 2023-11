Salem

Tanne brennt in Salem

Salem / Lesedauer: 1 min

Die Polizei Überlingen bittet um Hinweise unter Telefon 07551/8040. (Foto: Marcus Fahrer/dpa )

Am Dienstagabend ist laut Polizei in der Bonhoefferstraße in Salem aus unbekannter Ursache eine Tanne in Flammen aufgegangen.

Veröffentlicht: 29.11.2023, 15:22 Von: sz