Seltener Erfolg für Mimmenhausen/Mühlhofen

Im Kellerduell der Handball-Südbadenliga ist der HSG Mimmenhausen/Mühlhofen ein Heimsieg gelungen. Zu Hause im Bildungszentrum Salem bezwang der Tabellenletzte am Samstag die SG Scutro mit 27:24 (15:16).

Zwischenzeitliche Torflaute überstanden

Die Gäste sind Drittletzter in der Liga und legten einen furiosen Start hin - 1:4 nach vier Minuten. Aber die HSG kämpfte sich rein und kam auch besser aus der Pause. Hendrik Dahm erzielte in der 44. Minute das 22:20. Nur rund zehn Sekunden später brachte die HSG dann aber die Rote Karte gegen Marius Dahm etwas in Bedrängnis. In den folgenden 10 Minuten gelang kein eigener Treffer, aber Torwart Sven Koester hielt sein Team mit herausragenden Paraden im Spiel und hatte einen wesentlichen Anteil am seltenen Erfolg.

Unterdessen unterlagen die HSG-Frauen am Samstag in der Südbadenliga der HSG Freiburg II deutlich mit 22:35 (11:13). Mit 5:31 Zählern rangieren sie weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz.