Schule Schloss Salem am Tag der offenen Tür erleben

Die Schule Schloss Salem lädt für Samstag, 16. März, zum Tag der offenen Tür ein. Ab 11 Uhr haben interessierte Eltern und ihre Kinder die Gelegenheit, am Standort Schloss Salem das Leben und Lernen in der Internatsschule kennenzulernen. Ab 14.30 Uhr erwartet das Salem International College mit den Standorten Schloss Spetzgart und Campus Härlen in Überlingen die Besucherinnen und Besucher.

Am Vormittag zeigen Schülerinnen und Schüler am Standort Salem auf vielfältige Weise, was die Schule Schloss Salem ausmacht: Bei der Großübung der Feuerwehr-, Sanitäts-, und THW-Dienste um 13.15 Uhr präsentieren sie anschaulich, wie man einen Brand löscht oder einen Verband anlegt. Zum weiteren Programm gehören außerdem Schulführungen, Ausstellungen und Präsentationen.

An den Standorten Schloss Spetzgart und Campus Härlen lernen und leben die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen elf und zwölf sowie des Aufbauzweiges 10PLUS. Hier erfahren die Besucher alles Wissenswerte zu den Abschlüssen Abitur und IB (International Baccalaureate), zu 10PLUS und der Salemer Laufbahnberatung.

Mit einem Benefizkonzert des Bodensee-Ärzteorchesters in der Aula des Campus Härlen, das um 18 Uhr beginnt, klingt der Tag aus. Auf dem Programm stehen - unter der Leitung von Dirigent José Jesús Olivetti - Werke von Ludwig van Beethoven und Wolfgang Amadeus Mozart. Der Eintritt ist frei. Spenden kommen dem „PLAST Ukrainischer Pfadfinderbund in Deutschland“ zugute.