Von Pflanzen und Dekorationen bis hin zu Mode, Accessoires und ausgewählten Speisen — das bietet die Garten– und Lifestylemesse Home und Garden in Salem, die dieses Jahr vom 7. bis 10. September ihr 20–jähriges Bestehen feiert.

Mit dabei sind 111 Aussteller aus fünf verschiedenen Ländern. Zum ersten Mal als Aussteller vor Ort ist Moritz von Karp–Körner. An seinem Stand „Panthère Nue“ gibt es Macadamia–Nüsse umhüllt von einer dünnen Schicht Schokolade.

„Ich war schon öfter auf Messen hier im Süden, doch in Salem noch nie. Deshalb freue ich mich, hier zu sein“, sagt er.

Von Baumschule bis italienische Mode

Schon öfter mit dabei war dagegen Silke Senft, von der Senft Destillerie aus Salem. „Wir sind mittlerweile schon über zehn Jahre auf der Home und Garden und die Resonanz ist immer gut“, sagt sie, während sie ihr neues Getränk — den „Bodensee Spritz“ einschenkt — um eine Kostprobe zu bieten.

Dabei handelt es sich um einen „Sommer–Drink“ aus Orangen, frischen Kräutern von der Insel Reichenau und Wermut.

Mit mehr als 12.000 Besuchern rechnen die Organisatoren der Home & Garden in Salem. (Foto: Julia Rist )

Gestaltung und Ausstattung von Innen– und Außenwelten bietet das Start–up–Unternehmen Raumgefühl 4, das aus vier verschiedenen Unternehmen aus der Region Oberschwaben besteht. Italienische Mode gibt es bei „Fashion Lifestyle by Andrea“, neue Pflanzen für den Garten bei der Baumschule von Wilfried Müller.

Organisatoren rechnen mit mehr als 12.000 Besuchern

Neben den unterschiedlichen Ausstellern ist laut Sylvia Rabe, Pressesprecherin der Home und Garden, ein besonderer Höhepunkt zum Jubiläum der Photobus „Constanze“. Dabei handelt es sich um einen umgebauten T2–Westfalia–Camper von Volkswagen, in dem sich die Besucher am Donnerstag und Freitag kostenlos wie in einer Fotobox fotografieren lassen können.

Aus der Nähe von Oldenburg ist Wilfried Müller angereist, um seine Blumen und Pflanzen anzubieten. (Foto: Julia Rist )

„Zudem zählen zum Rahmenprogramm mehrere Führungen durch die Museen und das Schloss sowie Aktivitäten für Kinder, Livemusik und Vorträge, zum Beispiel Tipps zu Pflanzen“, sagt Raabe.

Nach der Pandemie, die die Messe vor allem vor logistische Herausforderungen gestellt habe, hofft Sylvia Raabe auf zahlreiche Besucher. „Wir rechnen mit 12.500 bis 14.500 Besuchern in den vier Tagen“, berichtet sie. „Das Schönste in den letzten Jahren war für mich immer zu sehen, dass die Besucher glücklich sind“, erinnert sie sich.

Treue Besucherin kommt extra aus Freiburg

Eine dieser Besucherinnen ist Elsbet Algeier. „Ich bin begeistert von der Messe und der schönen Atmosphäre. Deshalb besuche ich die Home und Garden schon seit Jahren. Eigentlich komme ich aus Freiburg, doch um auf die Messe zu gehen, ist mir Salem nicht zu weit“, sagt sie.

Die Veranstaltung ist bis Samstag von jeweils von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 14 Euro für Erwachsene. Für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre ist der Eintritt in Begleitung eines Erwachsenen frei. Der Eintrittspreis inklusive einer Führung durch das Schloss beträgt 16 Euro. Parkplätze sind vorhanden und im Eintrittspreis enthalten.

Weitere Informationen sowie Onlinetickets gibt es unter www.homeandgarden-net.de