Roland Kaiser begeistert beim Salem Open Air

5000 Fans haben im restlos ausverkauftem Open Air in Salem ihren „Kaiser“ gefeiert. Ohne Unterbrechung zeigte sich der Schlagerstar in Bestform und präsentierte 30 seiner größten Hits. Ob „Extreme“, „Dich zu lieben“, „Schach Matt“, „Warum hast Du nicht nein gesagt“, oder auch „Santa Maria“: Drei Generationen sangen leidenschaftlich jede Zeile zumeist Text sicher mit und sorgten von Beginn an für eine phantastische Stimmung.

„Auch wenn man die Anzahl der Schritte von Roland Kaiser auf der Bühne an einer Hand abzählen kann. 150 Minuten ohne Pause, das müssen ihm internationale Rockstars oder junge Möchtegern-Sternchen erst mal nachmachen. Es war ein unfassbar schönes, authentisches und stimmungsvolles Konzert“, schwärmten dann auch Elfie, Roberto und Lynn aus Bregenz.

„Es war wunderbar bei Euch in Salem. Das Wetter hat gehalten, die Kulisse ist ein Traum. Bis zum nächsten Mal“, rief der Barde um 22:30 Uhr ins proppenvolle Rund, bevor er nach mehreren Zugaben zum Finale sein gleichnamiges klangvolles Versprechen gab: „Bis zum nächsten Mal“.