Stefanie Czuday hilft beim Füttern der rund 200 Berberaffen, die auf dem Affenberg in Salem leben. Die Heimat der Berberaffen liegt in den Bergregionen Algeriens und Marokkos. Dort leben sie in bis zu 2000 Metern Höhe. Mit dem Klima am Bodensee kommen die Affen besonders gut zurecht. (Foto: Marcus Fey )