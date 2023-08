Knapp 200 Berberaffen leben beinahe wie in freier Wildbahn in einem Wald nahe Salem. Längst hat sich der Affenberg zu einem beliebten Ausflugsziel am Bodensee etabliert.

Denn nicht nur die Affen warten auf Besuch: Auch die größte freifliegende Storchenkolonie Süddeutschlands sowie ein Damwildgehege sorgen für tierische Begegnungen. Wir verlosen heute fünfmal zwei Eintrittskarten für den Affenberg Salem.