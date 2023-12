Niederlagenserie der HSG Mimmenhausen/Mühlhofen setzt sich fort

Passendes Ende eines sportlich schwachen Halbjahres: Die HSG Mimmenhausen/Mühlhofen hat am vergangenen Samstag mit 23:38 (15:19) bei der SG Kappelwindeck/Steinbach verloren. Für den Aufsteiger war es in der Handball-Südbadenliga schon die neunte Niederlage in Serie. Nur am dritten Spieltag punktete die Mannschaft - zu Hause siegte das Tabellenschlusslicht mit 31:30 gegen den Vorletzten HSG Hanauerland. Aufgrund nicht besetzter Schiedsrichterstellen bekam Mimmenhausen/Mühlhofen jedoch drei Punkte abgezogen und hat deshalb immer noch ein Minus (-1) aufzuweisen.

Beim Jahresabschluss in der Neuen Sporthalle in Bühl war Mimmenhausen/Mühlhofen bis zur 41. Minute gut im Spiel. Hannes Schlegel verkürzte auf 20:23. Ein Spielstand, bei dem noch alles möglich ist. Allerdings markierten die Gäste danach lediglich noch drei Tore und mussten deshalb mit einer klaren Pleite die Heimreise antreten.

Im Abstiegskampf

Nur ein kleines Plus auf dem Punktekonto haben die Frauen der HSG Mimmenhausen/Mühlhofen. In der Südbadenliga holte das Team lediglich einen Sieg und ein Unentschieden - mit drei Zählern rangiert die HSG auf dem vorletzten Rang. Am vergangenen Wochenende waren Mimmenhausens Handballerinnen nicht mehr im Einsatz. Weiter geht es 2024 mit dem Gastspiel beim SV Allensbach II am 20. Januar.