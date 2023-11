Nick Stals lebt für den Motorsport

„Supermoto ist mein Sport, ist mein Leben. Hier bin ich zu Hause“, sagt Nick Stals, frisch gekürter deutscher Meister im Supermoto in der Klasse S3. An sechs Wochenenden wurden Rennen ausgetragen und am Ende hatte der 16-jährige Salemer Gymnasiast, der in Markdorf zur Schule geht, die Motorradspitze vorne. Damit steigt er in die nächsthöhere Kategorie (Klasse S2) auf und misst sich dann mit noch Besseren.

Nick Stals ist durch seinen Vater, der ebenfalls Motocross gefahren ist, zum Motorradsport gekommen. Im Jahr 2012 haben sie Wintertrainings des Supermoto-Clubs Bodensee in den Messehallen besucht. Und, wie es nicht anders sein konnte, war der junge Nick direkt begeistert. Die Karriere begann. 2013 bekam er seine erste eigene Maschine, eine KTM SX 50 Mini. Mit zunehmendem Alter wurden die Motorräder größer, Motocross-Maschinen kamen hinzu. Heute ist der Motorradsportler auf insgesamt bisher zwölf Motorräder unterwegs gewesen und fährt als neuer deutscher Meister eine TM SMK 450 mit 72 PS. Auch persönlich entwickelte er sich immer weiter. Im Laufe der Zeit merkte er, dass er sich noch intensiver engagieren musste, um ganz vorne dabei zu sein. So kamen in einem neuen Team neue Trainer hinzu, er legte noch mehr Wert auf seine Fitness und der höhere Mut wurde belohnt.

Am Bodensee fehlen die Trainingsstrecken

Die Vorbereitung auf die Wettbewerbe ist sehr wichtig, es gibt viel zu beachten. „Supermoto-Wettbewerbe werden auf kurzen Rundkursen ausgetragen. Es gibt überwiegend Asphaltpassagen, kurze Strecken gehen auch durchs Gelände. Unsere Bikes haben eine spezielle Bereifung, die sich für beide Beläge eignen muss. Für das Geländetraining habe ich eine zusätzliche Motocross-Maschine“, skizziert Stals. Sich in Form zu bringen ist am Bodensee schwierig, weshalb es den Salemer an andere Orte verschlägt. „Leider haben wir hier in unserem direkten Umfeld keine Trainingsstrecken für unseren Sport. Da geht es zum Training nach Memmingen, Italien oder Spanien. Hier zu Hause trainiere ich intensiv den Ausdauer- und Kraftsport. Ich jogge und bin viel mit dem Mountainbike unterwegs“, so Stals.

Durch seinen Titel steigt Stals, der im Team vom Friedrichshafener Weltmeister Marc-Rainer Schmidt fährt, in die Klasse S2 auf. Sein Ziel: „Ich möchte auch dort oben mitmischen und unter den Top Drei landen. Ich wünsche mir den Aufstieg in die Klasse 1. Und auf längere Sicht gesehen ist mein großer Wunsch, ins Supermoto-Juniorteam aufzusteigen und im Wettbewerb ,SuperMoto of Nations’ für Deutschland anzutreten.“ Stals sieht dafür alle Voraussetzungen als gegeben an. „Ich habe eine tolle Maschine, ein tolles Team und eine klasse Familie, die mich jederzeit unterstützt. Viel wird ja an den Maschinen auch selbst repariert. Und da hilft mir mein Vater ganz hervorragend“, betont der 16-Jährige.

Die Sportart Supermoto entwickelte sich vor längerer Zeit. Die Idee ging dahin, aus den drei Bereichen Motocross, Straßenrennsport und Endurosport den besten Rennsportler zu ermitteln. Mit dem Event „Superbikers“ des US-Senders ABC wurde die Sportart aus der Taufe gehoben. Ende der 1980er-Jahre ging es auch in Deutschland los. Hier steigt die Akzeptanz und auch die Begeisterung für die Sportart Supermoto, Rennen werden seit vielen Jahren ausgetragen. Starke Fahrer gibt es am Bodensee - das hat Stals mit seinem Titel bewiesen.