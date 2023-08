Mozart–Sommer in Schloss Salem als kulturelles Highlight

Von Freitag, 25. August, bis Sonntag, 3. September, findet in den historischen Räumlichkeiten von Schloss Salem wieder der Mozart–Sommer mit erstklassigen internationalen Künstlern statt. Das teilt die Südwestdeutsche Mozart–Gesellschaft mit, die das Event gemeinsam mit den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden–Württemberg veranstaltet.

Zum Auftakt des Mozart–Sommers gibt es am Freitag, 25. August, ab 20 Uhr im historischen Kaisersaal einen abwechslungsreichen Vortrag des künstlerischen Leiters Georg Mais mit dem Titel „Wolfgang Amadeus Mozart auf der Reise nach Paris“. Georg Mais führt das Publikum in seinem nicht immer ganz ernst gemeinten Text durch die Lebensgeschichte der Familien dieser Zeit. Katharina Schmitz von den Münchnern Philharmonikern und Immo Schaar als Mitglied des Gewandhausorchesters Leipzig spielen dazu Meisterwerke für Violine und Viola aus der Mozartzeit. Traditionsgemäß gibt es um 19 Uhr in der Orangerie eine Konzerteinführung mit einem guten Glas markgräflichen Weins.

Die Leipziger Kammersolisten, die am Samstag, 26. August, 20 Uhr, zu hören sind, sind Mitglieder des international hoch angesehenen Gewandhausorchesters Leipzig. Geboten wird im wunderbaren Kaisersaal ein Kammerkonzert mit Werken von François Devienne, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven und dem großen Mozart–Zeitgenossen Carl Stamitz.

Ebenfalls im historischen Kaisersaal gastiert mit den Stuttgarter Solisten, die als Mitglieder verschiedener Stuttgarter Orchester auftreten, ein Bläserensemble der Extraklasse. Die Künstler spielen auf Schloss Salem Harmoniemusiken aus großen Opern von Wolfgang Amadeus Mozart, die von Mozart selbst und zeitgenössischen Komponisten–Kollegen für Bläserensemble bearbeitet worden sind. Künstlerischer Leiter des Ensembles ist Joachim Bänsch, viele Jahre erster Solohornist des Radio–Sinfonieorchesters Stuttgart des SWR.

Viele berühmte Opernarien erklingen am Sonntag, 27. August, ab 20 Uhr mit den Stuttgarter Solisten unter der künstlerischen Leitung von Joachim Bänsch, unter anderem Musik aus der „Zauberflöte“, „Die Hochzeit des Figaro“ und „Così fan tutte“.

Das Barbican Streichquartett lädt dann am Sonntag, 3. September, um 11 Uhr zur Matinee. Das Quartett, zuletzt erster Preisträger beim ARD–Musikwettbewerb in München 2022, gestaltet die traditionelle Matinee. Musikfreunde am Bodensee dürfen sich auch in diesem Jahr wieder auf genussvolle Konzerte mit herausragenden Künstlern im stilvollen Rahmen von Schloss Salem freuen.

Karten gibt es an der Veranstaltungskasse, die jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn im Schloss geöffnet ist, und im Vorverkauf bei Bodensee–Linzgau Tourismus, Telefon 07553/823780, bei der Tourist–Information Überlingen, Telefon 07551/9471523, bei der Ticket–Hotline 01806/700 733 und online unter www.pb.reservix.de.