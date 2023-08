Salem

Mit Kette attackiert und bestohlen

Salem / Lesedauer: 1 min

Ein 20–Jähriger soll in der Nacht auf Sonntag, kurz nach Mitternacht, in der Schlossseealle in Salem von mehreren Kontrahenten angegriffen und bestohlen worden sein. Zuvor soll es zu einem Streit gekommen sein, wie der 20–Jährige der Polizei berichtete.

Veröffentlicht: 01.08.2023, 12:51 Von: sz