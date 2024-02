Mimmenhausens Herkulesaufgabe im Derby

Die Ausgangslage im Derby zwischen der TuS Steißlingen und der HSG Mimmenhausen/Mühlhofen (Sonntag, 16.30 Uhr) könnte kaum unterschiedlicher sein.

Schlusslicht kämpft mit einigen Herausforderungen

Steißlingen geht als klarer Favorit in die Partie, so sind sie in der Handball-Südbadenliga noch ungeschlagen in dieser Saison. Im Gegensatz dazu kämpft die letztplatzierte HSG mit einigen Herausforderungen. Ein kleiner Kader sowie Ausfälle aufgrund von Krankheit und Verletzungen schwächen das Team zusätzlich.