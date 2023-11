Mimmenhausen trifft auf den Tabellennachbarn

Für die HSG Mimmenhausen/Mühlhofen steht in der Südbadenliga ein schweres wie wichtiges Auswärtsspiel bevor. Der Tabellenletzte trifft am Sonntag (17 Uhr) auf den Vorletzten SG Scutro. Die HSG-Spieler müssen knapp drei Stunden Anfahrt einplanen, dann kommt es in Neuried-Ichenheim zum Showdown im Tabellenkeller. Für beide Teams geht es darum, in der Tabelle nicht den Anschluss zu verlieren.

Als Favorit werden laut Mitteilung der HSG die Gastgeber der SG Scutro ins Spiel gehen ‐ aus mehreren Gründen. Die Gastgeber haben natürlich keine drei Stunden Anfahrt in den Knochen. Dazu bleibt bei Mimmenhausen/Mühlhofen die Personalsituation angespannt. Zusätzlich zu den verletzten Spielern wird auch Trainer Flaviu Gaie am Sonntag ausfallen. Nichtsdestotrotz gilt laut HSG-Mitteilung: „Aufgeben ist keine Option und es wird bis zum Ende gekämpft.“