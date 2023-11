Mimmenhausen/Mühlhofen verliert nach zu vielen Fehlern

Die Handballer der HSG Mimmenhausen/Mühlhofen haben ihr Heimspiel in der Südbadenliga gegen TuS Helmlingen mit 33:43 (18:23) verloren. Der Aufsteiger leistete sich zu viele Fehler.

Die ersten zehn Minuten gestaltete sich die Partie laut Mitteilung ausgeglichen. Dann begannen jedoch die Fehler im Spiel der HSG, zudem waren die Gastgeber immer mal wieder unkonzentriert. Im Angriff gab es viele Fehlwürfe und in der Abwehr war Mimmenhausen immer einen Schritt zu spät. Das führte dazu, dass die Helmlinger Tor um Tor davonzogen. Bis zur Halbzeit spielten sich die Gäste eine Fünf-Tore-Führung (23:18).

Nach der Halbzeit lief gar nichts mehr zusammen. In den ersten zwölf Minuten der zweiten Halbzeit stand sich Mimmenhausen/Mühlhofen gegenseitig im Weg, fand keine Lösungen und bekam Gegentor um Gegentor. So war das Spiel in der 45. Minute beim Stand von 23:35 gelaufen. Die HSG gab sich aber nicht auf, kämpfte bis zum Schluss und zeigte einige sehenswerte Angriffe. Die Partie ging dennoch klar mit 43:33 an Helmlingen.

HSG: Dahm (8), Schlegel (6), Bube (4), D. Heuchert. (3), N. Heuchert (3), Boitor (3), L. Albiez (3), Schweda (1), Hammel (1), Allgaier (1), Koester, Jegler, L. Albiez.