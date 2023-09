Mimmenhausen/Mühlhofen startet mit neuem Trainer und Punktabzug in die Saison

Die Männer der HSG Mimmenhausen/Mühlhofen sind wieder zurück in der Handball-Südbadenliga. Nach siebenjähriger Abstinenz ‐ das ist das Werk von Trainer Felix Radon. Er hat die Mannschaft aber nach dem Abstieg verlassen, weshalb die HSG nun am Samstag um 20 Uhr beim HTV Meißenheim mit einem neuen Coach in die Saison startet. Flaviu Gaie betreut seit Juni die HSG.

Rückschläge in der Vorbereitung

In der Vorbereitung mussten erste Rückschläge hingenommen werden: Denis Turnadzic verletzte sich in einem Testspiel vermutlich schwer und wird voraussichtlich länger ausfallen. Mit Vincent Schatz fehlt ein absoluter Leistungsträger der letzten Saison für die Hinrunde. Gleich zehn der 14 Teams in der Handball-Südbadenliga haben wegen Schiedsrichter-Fehlstellen einen Punktabzug erhalten. Drei Minuszähler gab es für die Mimmenhausen/Mühlhofen. Zum ersten Auswärtsspiel fährt ein Fanbus. Anmeldungen sind durch eine Nachricht auf den Social-Media-Kanälen der HSG möglich. Abfahrt ist um 15.30 Uhr.