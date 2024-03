Mimmenhausen/Mühlhofen klar unterlegen

Die Handballer der HSG Mimmenhausen/Mühlhofen haben in der Männer-Südbadenliga gegen die zweitplatzierte HSG Konstanz II klar mit 28:39 (16:20) verloren. Nach drei Heimspielen in Serie ist der Tabellenletzte nun mal wieder auswärts gefordert. Am Samstag ist die HSG bei der TuS Helmlingen (20 Uhr) zu Gast.

Frauen landen zweiten Saisonsieg

Den HSG-Frauen ist in der Südbadenliga der zweite Saisonsieg geglückt. Zu Hause im Bildungszentrum Salem gelang ein 32:30 (16:17)-Erfolg gegen Handball Kinzigtal. Momentan rangieren Mimmenhausens Handballerinnen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Ebenso wie die Männer treten auch die Frauen am kommenden Samstag bei der TuS Helmlingen (18 Uhr) an.