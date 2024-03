Mimmenhausen/Mühlhofen beendet lange Durststrecke

Die lange Niederlagenserie der HSG Mimmenhausen/Mühlhofen ist seit vergangenem Samstag Geschichte. Nach 14 Pleiten in Serie schlug der Tabellenletzte der Handball-Südbadenliga im Bildungszentrum Salem den Tabellenvierten SG Muggensturm/Kuppenheim mit 35:34 (21:16) und hat nun den ersten Pluspunkt auf dem Konto. Denn: Wegen fehlender Schiedsrichterstellen ist die HSG mit drei Minuszählern bestraft worden.

Trotz der erneuten Herausforderung, nur mit acht Feldspielern anzutreten, zeigten die HSG-Herren von Anfang an Kampfgeist und Entschlossenheit. Besonders in Hälfte eins gelangen Mimmenhausen/Mühlhofen starke Angriffe, die mit hoher Effizienz in Tore umgemünzt wurden. Mit einer verdienten Fünf-Tore-Führung ging es in die Halbzeitpause. In der zweiten Halbzeit wurde diese kurzzeitig sogar auf sieben Tore ausgebaut.

Leon Albiez erzielt das entscheidende Tor

Doch die Kräfte schwanden im Verlauf des Spiels, während Muggensturm/Kuppenheim Tor um Tor aufholte. Zwei Minuten vor Schluss stand das Spiel unentschieden, aber die HSG bewahrte einen kühlen Kopf und wurde am Ende für ihren unermüdlichen Kampf mit einem knappen 35:34-Sieg belohnt. Das letztlich entscheidende Tor zum 35:33 markierte Leon Albiez 22 Sekunden vor Ende. „Auf diese Leistung kann man stolz sein“, so die HSG in ihrer Mitteilung.